الأهلي المصري يخفق في التأهل إلى نهائي كأس القارات للأندية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أخفق النادي الأهلي المصري في التأهل إلى نهائي كأس القارات للأندية، بعد خسارته من نادي باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح بنتيجة 5/6، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في مباراة أقيمت على أرض استاد 974 في قطر، السبت.

وكان الفريقان قد تبادلا السيطرة على الكرة وصناعة الفرص طوال الـ120 دقيقة مع أفضلية نسبية لفريق "المارد الأحمر"، إلا أنهما عجزا عن هزّ الشباك ليلجأن إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في صالح نادي باتشوكا في نهاية المطاف.

وضرب نادي باتشوكا موعداً مع نظيره ريال مدريد الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، في المباراة النهائية المقرر إقامتها في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.