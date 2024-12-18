ريال مدريد يحقق لقب كأس القارات للأندية على حساب باتشوكا

نشر الأربعاء ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز نادي ريال مدريد الإسباني على منافسه باتشوكا المكسيكي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على أرض استاد لوسيل في قطر، الأربعاء، في نهائي كأس القارات للأندية.

وافتتح اللاعب كيليان مبابي أهداف المباراة عند الدقيقة 37 عبر تسديدة أرضية من داخل الصندوق، وأضاف رودريغو الهدف الثاني في الدقيقة 53 من تسديدة على خط منطقة الجزاء، قبل أن يسجل فينيسيوس جونيور الهدف الثالث عند الدقيقة 85، من علامة الجزاء.

بهذا الفوز، حقق فريق "الميرنغي"، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، لقب البطولة للمرة الرابعة على مر تاريخه.