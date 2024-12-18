لمن صوّت صلاح وميسي في جائزة اللاعب الأفضل لعام 2024؟

نشر الأربعاء ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نال فينيسيوس جونيور، نجم نادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرازيل، جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب كرة قدم حول العالم خلال عام 2024، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتفوّق فينيسيوس، الذي حصل على 48 نقطة في التصويت، على كلّ من رودري وجود بيلينغهام وداني كارفاخال ولامين يامال وكيليان مبابي، وغيرهم من اللاعبين الذين تمّ ترشيحهم لهذه الجائزة.

وتمنح الجائزة بناءً على تصويت الرياضيين من خلال قادة المنتخبات ومدربيها إضافة إلى الصحفيين والجماهير.

لمن صوّت أبرز قادة المنتخبات في جائزة اللاعب الأفضل؟

-المصري محمد صلاح: فينيسيوس جونيور ثمّ إلى رودري وأخيرًا داني كارفاخال.

-الأرجنتيني ليونيل ميسي: لامين يامال ثمّ إلى مبابي وأخيرًا فينيسيوس.

-الإنجليزي هاري كين: رودري ثمّ إلى بيلينغهام وأخيرًا فينيسيوس.

-الهولندي فان دايك: فينيسيوس ثمّ إلى هالاند وأخيرًا رودري.

-النرويجي مارتن أوديغارد: فينيسيوس ثمّ إلى رودري وأخيراً هالاند.