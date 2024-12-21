نشر السبت ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، إن مسابقة الدوري الإسباني (لا ليغا) هذا الموسم 2025/2024 ستكون "ممتعة" حتى الجولة الأخيرة.

ويتصدر نادي برشلونة سلم ترتيب المسابقة برصيد 38 نقطة، بفارق الأهداف عن نادي أتليتكو مدريد وبنقطة واحدة عن نادي ريال مدريد.

في مؤتمر صحفي، السبت، قال أنشيلوتي: "سيكون الدوري أكثر تنافسية مقارنة بالسنوات الأخيرة، إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة، يتنافس أيضاً أتلتيكو لأنه يمتلك المؤهلات اللازمة للمنافسة".

وأضاف: "ستكون المسابقة ممتعة حتى النهاية، وسيكون بالإمكان الفوز بالدوري بأقل من 90 نقطة هذا الموسم"، موضّحا أن نادي ريال مدريد يمتلك الفرصة للفوز باللقب في الموسم الحالي.

وتابع قائلاً: "في بعض الأحيان نتعرض لخسائر غير ضرورية بسبب جودة الفريق، نحن نتعامل مع هذه المشكلة من أجل التحسن، لأننا في بعض الأحيان نخاطر في بعض اللحظات عندما لا يكون الأمر ضرورياً".

وأكمل كارلو أنشيلوتي: "أمنح الفريق أفضل علامة بعد الصعوبات التي واجهناها، لقد فزنا بخمسة ألقاب (في الموسم الماضي)، وهذا أمر جيد للغاية، نتطلع في العام المقبل إلى تحقيق الهدف نفسه: المنافسة، القتال، النضال والفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأردف المدرب الإيطالي: "هناك لحظات سعيدة كثيرة لأنها كانت سنة رائعة ولا تُنسى، يمكننا تكرار ذلك إذا تمكنا من تقديم أفضل ما لدينا، الفريق على مستوى عالٍ جداً".