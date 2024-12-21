لاعب منتخب إنجلترا جورج إيستام يفارق الحياة.. ماذا نعلم عنه؟

نشر السبت ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُوفي لاعب منتخب إنجلترا والفائز بلقب نهائيات كأس العالم 1966، جورج إيستام، عن عمر يناهز 88 عاماً.

كان جورج إيستام جزءاً من منتخب "الأسود الثلاثة" الذي حقق لقب المونديال للمرة الوحيدة، ويمتلك برصيده 19 مباراة دولية، سجّل خلالها هدفين.

ولعب لأندية ستوك سيتي وأردز ونيوكاسل يونايتد وأرسنال في إنجلترا، وتولى تدريب ستوك سيتي بين عامي 1977 و1978.

وقال نادي ستوك سيتي عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "نشعر بالحزن الشديد لوفاة أسطورة النادي، جورج إيستام".

فيما قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: "نشعر بالحزن لسماع نبأ وفاة جورج إيستام، الحائز على وسام الإمبراطورية البريطانية، تعازينا لعائلته وأصدقائه".