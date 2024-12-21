نشر السبت ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تستضيف الأراضي الكويتية منافسات بطولة "كأس الخليج العربي" بنسختها الـ26، في الفترة ما بين 21 ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى 3 يناير/ كانون الثاني 2025.

وتشهد البطولة، التي يشارك فيها 8 منتخبات، غياب بعض اللاعبين البارزين، بسبب ارتباطهم مع أنديتهم أو لاستبعادهم بقرار فني.

نستعرض أسماء 5 لاعبين غائبين عن البطولة:

سعود عبد الحميد

سيفتقد المنتخب السعودي لخدماته بسبب ارتباطه مع نادي روما الإيطالي، يعد أحد الركائز الأساسية في تشكيل "الأخضر".

لعب 38 مباراة دولية، سجّل خلالها هدفاً واحداً وقدم 3 تمريرات حاسمة.

حسن الهيدوس

لن تشهد هذه النسخة مشاركة اللاعب القطري المخضرم، إذ أعلن اعتزاله كرة القدم في وقت سابق.

لديه 150 مباراة دولية، أحرز فيها 35 هدفاً وصنع 22 آخرين.

عبد الكريم حسن

يستمر غيابه عن قائمة منتخب قطر، مما منعه من المشاركة في هذا الحدث.

يمتلك 116 مباراة دولية، سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 11 هدفاً.

علي مبخوت

لم يكن ضمن حسابات المدير الفني لمنتخب الإمارات، باولو بينتو.

برصيده 97 مباراة دولية، وهزّ الشباك 73 مرة وقدم 6 تمريرات حاسمة.

محمد قاسم

لم يكن اللاعب الناشط في صفوف نادي النجف ضمن خيارات مدرب منتخب العراق، خيسوس كاساس.

شارك في 20 مباراة دولية، وسجل هدفين وصنع مثلهما.