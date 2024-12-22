قفاز حارس مرمى في الدوري الإنجليزي يخطف الأنظار.. ما السبب؟

نشر الأحد ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتدى آرون رامسديل، حارس مرمى ساوثهامبتون، قفازًا من أربعة أصابع فقط، خلال مباراة الفريق مع فولهام، على أرض ملعب الأخير، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وارتدى رامسديل هذا القفاز الخاص بعد شفائه من إصابة الكسر في إصبعه، التي تعرض لها في وقت سابق.

وتداول مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) لقطات مصورة لقفاز آرون رامسديل، إذ اعتبروا الواقعة نادرة الحدوث في مسابقة البريميرليغ.

وتعادل ساوثهامبتون مع مضيفه فولهام سلبياً، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل الحارس البالغ من العمر 26 عامًا إلى 10 مباريات في المسابقة هذا الموسم 2025/2024، وحافظ على نظافة شباكه خلال مباراتين.