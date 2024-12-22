نشر الأحد ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل فيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد، هدفاً مذهلاً في مرمى إشبيلية، خلال مباراة الفريقين على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو"، الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإسباني (لا ليغا).

وجاء هدف فالفيردي عند الدقيقة 20 من زمن المباراة، عبر تسديدة صاروخية، إذ وضع الكرة بقوة في الشباك من خارج منطقة الجزاء، مسجلاً أحد أروع أهدافه مع فريق "الميرنغي".

وتفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مع هدف متوسط الميدان الأوروغوياني، إذ نال الإشادة والإطراء.

ووصل فيديريكو فالفيردي للمساهمة التهديفية رقم 8 مع نادي ريال مدريد بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024، إذ أحرز 6 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.