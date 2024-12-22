بعد سوء نتائج مانشستر سيتي.. هذا ما قاله هالاند عن غوارديولا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، إن الفريق لا يزال يثق بإمكانيات وقدرات المدرب بيب غوارديولا، على الرغم من التعرض لهزيمة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وكان فريق "السيتيسينز"، تحت قيادة غوارديولا، قد خسر من مضيفه أستون فيلا بنتيجة 1/2، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "فيلا بارك"، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة البريميرليغ.

وقال هالاند لشبكة "TNT Sports" البريطانية: "بالطبع نحن نشعر بخيبة أمل، هذا ليس جيدًا بما فيه الكفاية، هذا ليس جيدًا بما فيه الكفاية مني أيضًا".

وأضاف: "المنافس لديه لاعبين جيدين، ومن الصعب القدوم إلى هنا (ملعب فيلا بارك)، لكننا مانشستر سيتي، ويجب أن نكون في أفضل مكان، يتعين علينا الاستمرار، ويتعين علينا أن نؤمن بقدراتنا وأن نواصل العمل الجاد".



