نشر الأحد ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجّل محمد صلاح هدفين وصنع مثلهما، ليساهم في فوز نادي ليفربول على نظيره توتنهام هوتسبير بنتيجة 3/6، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأخير، الأحد، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وأحرز النجم المصري هدفين في الدقيقتين 54 و61، كما قدم تمريرتين حاسمتين إلى زميليه دومينيك سوبوسلاي ولويس دياز عند الدقيقتين 45+ و81.

بعد مساهمته في 4 أهداف، أصبح صلاح أول لاعب في مسابقة البريميرليغ يسجل 10 أهداف ويصنع مثلهم أو أكثر قبل نهاية العام.

فيما وصل فريق "الريدز" للنقطة 39 في صدارة سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2025/2024، بفارق 4 نقاط عن ملاحقه، تشيلسي.