موقف "محرج" لمدرب عُمان بمباراة الكويت في خليجي 26

نشر السبت ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعرض المدير الفني للمنتخب العُماني، رشيد جابر، لموقف "محرج" خلال مواجهة المنتخب الكويتي، على أرض استاد جابر الأحمد الدولي، السبت، ضمن منافسات كأس الخليج العربي.

خلال المباراة، ذهبت الكرة إلى خارج الميدان وحينها حاول المدرب رشيد جابر، الذي كان متواجدًا على خط الملعب، تسلم الكرة بقدمه قبل أن يفقد توازنه ويسقط أرضًا.

وتعادل المنتخب العُماني، تحت قيادة رشيد جابر، إيجابيًا بهدف لمثله مع المنتخب الكويتي، في الدور الأول من خليجي 26.

وتحصل كل منتخب منهما على نقطة واحدة في المركزين الأول والثاني على سلم ترتيب المجموعة الأولى في البطولة التي تقام على الأراضي الكويتية.