نشر الأحد ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز نادي ريال مدريد على منافسه إشبيلية بأربعة أهداف لاثنين، في مباراة احتضنها ملعب "سانتياغو برنابيو"، الأحد، في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني (لا ليغا).

وسجّل أهداف "الميرنغي" كيليان مبابي وفيديريكو فالفيردي وأنطونيو روديغر وإبراهيم دياز، فيما جاء هدفا النادي الأندلسي عن طريق إسحاق روميرو ودودي لوكيباكيو.

فيما كان نادي برشلونة قد خسر من نظيره أتلتيكو مدريد بهدفين لواحد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، السبت الماضي.

وأصبح ترتيب أصحاب المراكز السبعة الأولى على الشكل التالي:

-أتلتيكو مدريد (41 نقطة، 21+).

-ريال مدريد (40 نقطة، 24+).

-برشلونة (38 نقطة، 29+).

-أثلتيك بلباو (36 نقطة، 12+).

-ريال مايوركا (30 نقطة، 2-).

-فياريال (27 نقطة، 1+).

-ريال سوسيداد (25 نقطة، 3+).