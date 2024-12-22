خسارة أولى للسعودية.. إليك نتائج جميع مباريات خليجي 26

الأحد ،

نشر الأحد ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خسر المنتخب السعودي من نظيره البحريني بثلاثة أهداف لاثنين، في مباراة استضافها استاد جابر الأحمد الدولي، الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن منافسات كأس الخليج العربي.

وجاءت أهداف الأحمر البحريني عن طريق مهدي عبد الجبار ومهدي الحميدان ومحمد مرهون في الدقائق 19 و38 و76، فيما سجّل مصعب الجوير وصالح الشهري هدفي "الأخضر".

في الجولة ذاتها، فاز المنتخب العراقي على منافسه اليمني بهدف مقابل لا شيء بأقدام أيمن حسين.

السبت الماضي، سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على نتيجة مباراتي قطر والإمارات والكويت وعُمان.

ويتصدر الأزرق الكويتي سلم ترتيب المجموعة الأولى بنقطة واحدة، بينما يتصدر المنتخب البحريني المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.