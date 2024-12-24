ماذا دار بين رينارد واللاعبين بعد سوء نتائج المنتخب السعودي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طالب هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، لاعبيه ببذل مجهود كبير لتصحيح المسار بعد سوء نتائج "الأخضر" في المرحلة الماضية.

وكان المنتخب السعودي قد خسر من نظيره البحريني بنتيجة 2/3، الأحد الماضي، في الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي، المقامة في الكويت.

وقال رينارد في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "قلتُ للاعبين إن في المنتخب ليس كما هو الحال في الأندية، إذ يتواجد لاعبون أجنبيون بجانبهم، عندما تأتي للمنتخب لا بدّ أن تلعب لشعار منتخبك ولعلم بلدك، منذ عدة أشهر لسنا في وضعنا الطبيعي، حان الوقت للنظر لأنفسنا في المرآة ونصارح أنفسنا بأننا لسنا في وضع جيد".

وأضاف المدرب الفرنسي: "لكن هذا لا يمنع أن نكون إيجابين في الفترة المقبلة، لا بد أن نعود للمبادئ الأساسية التي نتمرن عليها، أن ندافع بشكل جيد ونحترم كرة القدم ونعطي المزيد، أن نحاول تحسين وضعنا".

ووجّه هيرفي رينارد رسالة للجماهير السعودية، قائلاً: "لا نستسلم، نواصل الطموح والأمل، لدينا مباراتان أمامنا للتأهل لنصف النهائي، وبعد هذه البطولة نركز على التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، أستطيع تفهم خيبة أمل الجمهور مؤخراً، لكن نريد أن يتفهموا أننا نعمل بشكل كبير لمحاولة تصحيح الوضع، كرة القدم مثل الحياة، هناك أيام صعبة وأيام سهلة، لكن عليك أن تكون قوياً في الأيام الصعبة لتجابه هذا الأمر".