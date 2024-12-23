دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز على خسارة منتخب بلاده من منتخب البحرين بنتيجة 2/3، في مباراة أُقيمت على أرض استاد جابر الأحمد الدولي، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الخليج العربي.

وكتب عبدالرحمن بن مساعد عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "بداية سيئة للمنتخب في دورة الخليج، بقي مبارتان قد يتحسن الوضع خلالهما وتتجه الأمور للأفضل، لا مجال لتغيير شيء فبالتالي لا بد من دعم المنتخب والبعد عن النقد الحاد حتى نهاية المباراتين حتى لو كان الوضع لا يدعو للتفاؤل".

وأضاف: "لا يُلام من ينتقد ولكن لأنه لا حلول على المدى القصير فالأفضل تأجيل النقد في هذه الفترة ودعم المنظومة الحالية في المباراتين (القادمتين) عل الوضع يتحسن..ومن له رأي مخالف معه كل الحق".

وتفاعل عدد من المتابعين مع تدوينة الأمير السعودي، ومنهم من علّق بالقول: "أتفق مع طرحك طال عمرك، نعم ومليون نعم يجب أن نقف وندعم المنتخب السعودي و نتوقف عن الانتقاد لسبب بسيط مهما انتقدت لن يفيد ما في شيء تعملوا الآن لذلك الدعم أفضل..ولكل حادث حديث أنا بعد المباراة انتقدتهم بسبب حالة الغضب وبعدها بكم ساعه حسيت الأفضل الدعم".

وقال متابع آخر: "هذا الكلام الصحيح يا سمو الأمير، لعل النتائج القادمه تكون أفضل ولكل حادث حديث، الله يوفق منتخبنا".

وبَاتَ منتخب "الأخضر" يقع في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الثانية دون نقاط، بعد تعرضه للهزيمة في افتتاح مشواره ضمن البطولة المقامة في الأراضي الكويتية.