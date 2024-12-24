نشر الثلاثاء ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى المنتخب القطري مع نظيره العُماني على أرض ملعب جابر المبارك الحمد الصباح، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي.

,في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 90+ وحينما كانت النتيجة تشير لتقدم المنتخب العُماني بهدفين لواحد، تحصل منتخب "العنابي" على ركلة حرة غير مباشرة في منتصف الملعب.

وقبل أن يقوم حارس مرمى منتخب قطر، مشعل برشم، بتنفيذ الركلة، قام حكم المباراة، العراقي مهند قاسم، بإطلاق صافرة النهاية.

حينها، انفعل مشعل برشم غضبًا على الحكم، وقام بشد قميصه، قبل أن يشهر مهند قاسم البطاقة الصفراء بوجه حارس المرمى البالغ من العمر 26 عامًا.