محمد صلاح ينشر صورة من احتفاله وأسرته بعيد الميلاد

نشر الأربعاء ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتفل محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، برفقة عائلته بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس)، الذي يصادف 25 ديسمبر/ كانون الأول.

ونشر اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، في حسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، الأربعاء، صورة تظهر احتفاله مع وزوجته وأطفاله، مكة وكيان، بهذه المناسبة.

داخل الملعب، ينتظر صلاح ورفاقه في فريق "الريدز" مواجهة ليستر سيتي، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

هذا الموسم 2025/2024، شارك محمد صلاح في 24 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 18 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة.