دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال كودي غاكبو، لاعب ليفربول الإنجليزي، إن النجم المصري محمد صلاح يساعد زملاءه في فريق "الريدز" داخل الملعب، مما يمكّنهم من صناعة الفرص وترجمتها إلى أهداف.

في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي ليفربول، قال غاكبو: "لا أعرف ماذا أقول، ما نشهده جميعًا أمر خاص للغاية، عدد الأهداف التي يسجلها صلاح وكذلك التمريرات الحاسمة التي يقدمها، والطريقة التي يلعب بها، وكيف يضعني أنا ولاعبي الوسط والهجوم في وضع يسمح لنا بالتسجيل والتسبب في الخطورة على مرمى المنافس، كلّ هذا على مستوى عالٍ".

وأضاف اللاعب الهولندي، البالغ من العمر 25 عامًا: "أتمنى لنا وله أن يستمر في القيام بذلك لفترة طويلة، نحن محظوظون جداً بوجوده، ونفخر بأننا نستطيع أن نكون زملاءه في الفريق، ونحاول أن نجعله أفضل، وهو يحاول أن يجعلنا أفضل أيضًا".

ويتصدر صلاح وكودي غاكبو ورفاقهما سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) برصيد نقطة.

وشارك غاكبو في 25 مباراة بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024، سجّل خلالها 9 أهداف وصنع 3 آخرين.

فيما لعب النجم المصري 24 مباراة بجميع البطولات، أحرز فيها 18 هدفاً وقدم 15 تمريرة حاسمة.