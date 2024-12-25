نشر الأربعاء ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز المنتخب السعودي على منافسه اليمني بثلاثة أهداف مقابل اثنين، في مباراة على استاد جابر المبارك الحمد الصباح، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي.

وكان المنتخب اليمني قد افتتح أهداف المباراة عند الدقيقة 8 عبر هارون الزبيدي، قبل أن يضيف عبد المجيد صبارة الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وحوّل منتخب "الأخضر" تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية، سجلها محمد كنو ومصعب الجوير وعبد الله الحمدان عند الدقائق 31 و57 و90+.

بهذا الفوز، أصبح المنتخب السعودي في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن المتصدر ووصيفه، البحرين والعراق.