دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعتذر الاتحاد البحريني لكرة القدم من نظيره العراقي بعد واقعة جدلية شهدتها مباراة المنتخبين، التي أقيمت على أرض استاد جابر الأحمد الدولي، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي.

وجاء هذا الاعتذار عقب ظهور العلم العراقي القديم خلال تبادل الشارات بين قائدي المنتخبين قبل إطلاق صافرة بداية المباراة، التي انتهت بفوز "الأحمر البحريني" بهدفين نظيفين.

وقال الاتحاد البحريني، في بيان: "يود الاتحاد توضيح الآتي بخصوص الشعار التذكاري الذي تم تبادله بين قائدي منتخبي البحرين والعراق، ضمن الجولة الثانية لكأس الخليج العربي (خليجي 26) المقامة حالياً في دولة الكويت، والذي احتوى على العلم القديم لجمهورية العراق".

وأضاف أن "طباعة العلم القديم لجمهورية العراق على الشعار التذكاري كان خطأً مطبعياً من المطبعة التي تعاقد معها الاتحاد لتجهيز الشعارات التذكارية الخاصة بمباريات المنتخب الوطني في (خليجي 26)، إذ لم تتم عملية التدقيق من قِبل الاتحاد بعد استلام الشحنة المذكورة الخاصة بشعارات المباريات الثلاث لدور المجموعات، وفي هذا الإطار، يقدم الاتحاد البحريني لكرة القدم اعتذاره إلى الأشقاء في العراق قيادة وحكومة وشعباً، وذلك عن الخطأ غير المقصود بوضع العلم القديم".

وأتمّ اتحاد كرة القدم في البحرين: "نؤكد على أن هذا الخطأ لا يؤثر على العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين، البحرين والعراق بلدان تجمعهما علاقات قوية على جميع الأصعدة، ولا يعكر صفوها مثل هذه الأخطاء غير المقصودة، إذ يكن الاتحاد البحريني كل الاحترام والتقدير للأشقاء العراقيين".