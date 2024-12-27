نشر الجمعة ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره العراقي على أرض استاد جابر الأحمد الدولي، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي.

ويقع منتخب "الأخضر" في المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب "أسود الرافدين"، عقب تعرضه للهزيمة في الجولة الأولى والفوز في الجولة الثانية.

ماذا يحتاج المنتخب السعودي لبلوغ نصف نهائي خليجي 26؟

يحتاج لاعبو هيرفي رينارد لتحقيق الفوز أو التعادل أمام المنتخب العراقي، في حين تعني الخسارة نهاية مشوار المنتخب السعودي في البطولة المقامة في الكويت.

بينما منتخب "أسود الرافدين" بحاجة لتحقيق الانتصار.