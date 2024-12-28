نشر السبت ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه على منصة فيسبوك، السبت، قرارات لجنة الانضباط والقيم والأخلاق التي اتخذتها في الآونة الأخيرة.

ومن القرارات، فرض عقوبة الإيقاف على المدير الفني السابق لنادي الزمالك، جوزيه غوميز، لمدة مباراتين وتغريمه بمبلغ 50 ألف جنيه (قرابة ألف دولار).

وجاءت عقوبة غوميز بسبب مشاجرته مع أحد حكام مباراة فريق "الفارس الأبيض" والمصري في يوم 17 يونيو/ حزيران 2024، نظراً لعدم احتساب هدف لصالح فريقه.

وكان جوزيه غوميز قد رحل مؤخراً عن نادي الزمالك وتوجه نحو المملكة العربية السعودية لتولي تدريب نادي الفتح.

ولن يخضع المدرب البرتغالي، البالغ من العمر 54 عاماً، لهذه العقوبة إلا في حال عودته للعمل ضمن المنافسات المحلية في مصر.