"كهربا" يوجّه رسالة لجماهير الأهلي المصري.. ماذا جاء فيها؟

نشر السبت ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الأهلي المصري، رسالة إلى جماهير الفريق عبر خاصية "ستوري" على منصة إنستغرام.

خلال المباريات الماضية لفريق "المارد الأحمر وتحديداً بعد إهداره لركلة ترجيحية أمام باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس القارات للأندية، تعرض "كهربا" لانتقادات من بعض أنصار الفريق.

وقال اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً في رسالته للمشجعين، السبت: "الجمهور هو متعة الكرة وأهم عناصرها، وجمهور الأهلي أكبر داعم ليا، وعلاقتي بجمهور الأهلي كبيرة، وليهم رصيد يكفي ويوفي، وأنا تعرضت لحملات ممهنجة والسباب لي ولأهلي بألفاظ محدش يقبلها على نفسه أو على أهله في رسائل بعد تسريب رقمي من ناس عايزة تدمر مستقبلي الكروي".

وأضاف: "مفيش لاعب كرة عايز يخسر فريقه أو يكون وحش، جمهور الأهلي طول عمره هو رقم واحد، وصاحب فضل عليّ بعد ربنا، ربنا يجعلكم دائماً سندا وضهرا ليا، وبعتذر عن أي سوء تفاهم أو سوء تعبير".