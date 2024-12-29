خليجي 26.. لقطة بين علي البليهي ومشجعة تخطف الأنظار

نشر السبت ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) لقطة مصورة لعلي البليهي، مدافع المنتخب السعودي، وإحدى المشجعات، على هامش مباراة "الأخضر" والمنتخب العراقي، السبت.

وكان البليهي ورفاقه قد تغلّبوا على منتخب "أسود الرافدين" بثلاثة أهداف لواحد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي.

عقب المباراة، توجّه علي البليهي إلى مدرجات استاد جابر الأحمد الدولي، ومنح قميصه لمشجعة، لينتاب الأخيرة فرحة عارمة.

وتأهل المدافع البالغ من العمر 35 عامًا، وزملاؤه في منتخب "الأخضر" إلى نصف نهائي خليجي 26، المقام في الأراضي السعودية، على أن يواجهوا المنتخب العُماني.