تغيير على موعد نهائي "كأس الخليج العربي".. كيف أصبح؟

نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الحساب الرسمي لبطولة كأس الخليج العربي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، الأحد، عن مواعيد مباريات الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.

وتقرر أن تقام مباريات الدور ما قبل النهائي على الشكل التالي:

الثلاثاء (31 ديسمبر/ كانون الأول):

عُمان ضدّ السعودية (6:30 بتوقيت دبي).

البحرين ضدّ الكويت (9:45 بتوقيت دبي).

وقد تمّ تأجيل موعد المباراة الختامية، إذ كان من المقرر أن تقام في 3 يناير/ كانون الثاني 2025، لتصبح في يوم 4، على أرض استاد جابر الأحمد الدولي، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دبي.