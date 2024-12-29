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نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتفى نادي الهلال السعودي بتحقيق مديره الفني، جورجي جيسوس، واللاعب نيمار دا سيلفا جائزتين خلال حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر"، على هامش مؤتمر دبي الرياضي الدولي.

وكان جيسوس قد نال جائزة أفضل مدرب بالشرق الأوسط عن عام 2024، ونيمار جائزة تكريمية لمسيرته الرياضية.

خلال تواجدهم في غرفة الملابس، احتفل أفراد فريق "الأزرق الهلالي" بالجائزتين وصفقوا لمدربهم البرتغالي وزميلهم البرازيلي وقد تمّ إحضار كعكة (قالب كيك).

وينتظر نادي الهلال مواجهة نظيره اتحاد جدة، في 7 يناير/ كانون الثاني 2025، على أرض ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الملك السعودي.