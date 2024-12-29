نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- انسحب المصنف الأول عالميا، ماغنوس كارلسن، من بطولة العالم للشطرنج السريع، الجمعة، بعد أن رفض تغيير بنطال الجينز الذي كان يرتديه، وفقا للاتحاد الدولي للشطرنج.

كما انسحب كارلسن، الذي فاز بخمسة ألقاب في بطولة العالم للسرعة الخاطفة وسبعة ألقاب في بطولة العالم للهجوم الخاطف، من بطولة العالم للهجوم الخاطف التي تلي هذه البطولة.

وقال الاتحاد الدولي للشطرنج في بيان له إن كارلسن انتهك قواعد اللباس في البطولة بارتداء الجينز ثم رفض تغيير ملابسه بعد أن طلب منه رئيس الحكام ذلك وأصدر غرامة قدرها 200 دولار.

ونتيجة لذلك، لم يكن من الممكن أن يشارك كارلسن في الجولة التاسعة، رغم أنه كان من الممكن أن يعود لبقية البطولة لو لم يقرر الانسحاب، وفقًا لموقع Chess.com.

ونظرًا لأنه كان أداؤه سيئًا في الجولات السابقة، كانت هناك فرصة ضئيلة لأن يدافع كارلسن عن لقبه بصرف النظر.