نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجّل النجم المصري محمد صلاح هدفًا وصنع اثنين، ساعد من خلالهم في فوز نادي ليفربول على نادي وست هام يونايتد بخماسية نظيفة، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأخير، الأحد، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وكان صلاح قد قدم تمريرتين حاسمتين إلى زميليه كودي غاكبو وديوغو جوتا عند الدقيقتين 40 و84، في حين هزّ شباك المنافس عبر تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 44.

وبَاتَ محمد صلاح أول لاعب في مسابقة البريميرليغ يسجّل ويصنع معًا في 8 مباريات مختلفة خلال موسم واحد.

كما وصل النجم المصري للأسيست رقم 82 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليكون عاشر أكثر لاعب صناعة للأهداف في المسابقة على مر التاريخ.