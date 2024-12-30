نشر الاثنين ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس مكتب الألعاب الجماعية بالمكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام في سوريا، فراس تيت، إنه سيتم استئناف الناشط الرياضي عند تحسّن الأوضاع الأمنية في البلاد.

وكان النشاط الرياضي في سوريا قد توقف مؤخرًا، تزامنًا مع التطورات الأخيرة في البلاد، التي انتهت بإطاحة فصائل المعارضة بنظام بشار الأسد.

في حوار خاص مع CNN بالعربية، قال فراس تيت: "من الطبيعي أن يتوقف النشاط الرياضي في ظل انتصار الثورة وهروب (الرئيس) المخلوع بشار الأسد لإعادة تنظيم المؤسسة الرياضية وكوادرها، إذ هناك فراغ حصل نتيجة هروب بعض المتورطين بقتل الشعب السوري، كما هناك فلول للنظام والدولة الحالية تتعامل معهم بحزم"، حسب قوله.

وأضاف: "عند انتهاء الدولة من فرض الأمن والأمان سيعود النشاط الرياضي من جديد ولكن بحلة مختلفة ترضي الجماهير، لن يستغرق الأمر كثيرًا".

وتقدم مجلس الاتحاد السوري لكرة القدم برئاسة صلاح رمضان بالاستقالة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وقال فراس تيت إنه "سيتم تشكيل لجنة تسيير أعمال للاتحاد لوضع خطة عاجلة لانتخابات حرة ديمقراطية، وإعطاء الفرصة للخبرات والشباب، والأمر ذاته ينطبق على اتحاد كرة السلة".

وأوضح رئيس مكتب الألعاب الجماعية أنه على تواصل مع الخبرات الرياضية في خارج سوريا لمناقشة إمكانية عملهم في البلاد خلال المرحلة المقبلة، قائلاً: "الباب مفتوح أمام الجميع".

وأكد فراس تيت أن مدرب المنتخب السوري لكرة القدم، خوسيه لانا، سوف يستمر في منصبه بعقدٍ يمتد لـ3 سنوات، في حين تجري مناقشات حول مستقبل مدرب منتخب كرة السلة، الأرجنتيني فوكاندو بيتراتشي.

وحول الأموال المجمدة للاتحاد السوري لكرة القدم المقدمة من الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد الآسيوي، قال: "هناك برنامج مساعدات من الاتحادين الدولي والآسيوي عبارة عن كلف تشغيلية ومشاريع رياضية من صيانة وتجهيز وحجوزات فنادق وتذاكر طيران، لا أعلم بالتحديد قيمة الأموال المجمدة في الوقت الحالي".