دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال النجم المصري محمد صلاح إنه لم يقترب من تجديد عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي، والذي ينتهي في ختام منافسات موسم 2025/2024.

وكان صلاح قد سجّل هدفاً وصنع اثنين، ساهم من خلالهم في فوز نادي ليفربول على نادي وست هام يونايتد بنتيجة 0/5، على أرض ملعب الأخير، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وعقب المباراة وخلال حواره مع شبكة "Sky Sports" البريطانية، سُئل محمد صلاح عمّا إذا كان توصل مع إدارة "الريدز" إلى اتفاقٍ يقضي بتجديد العقد بين الطرفين.

وأجاب صلاح، قائلاً: "لا، نحن بعيدون كل البعد عن ذلك (توقيع صفقة جديدة)، ولكن مرة أخرى، لا أريد أن أقول شيئاً في وسائل الإعلام ثمّ يبدأ الناس في قول أشياء".

وأضاف: "لم يحدث أي شيء حقاً، ولكنني أركز مع الفريق، وآمل أن نفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأكمل النجم المصري: "أنا سعيد بالنتيجة (أمام وست هام)، لقد نجحنا في تسجيل الهدف الأول مبكراً، لقد سيطرنا على المباراة بشكل جيد للغاية، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية، كما نجحنا في تسجيل بعض الأهداف الأخرى".

وتابع قائلاً: "الشيء الوحيد الذي يدور في ذهني هو أنني أريد أن يفوز ليفربول بالدوري، وأريد أن أكون جزءاً من ذلك، هذا هو الشيء الوحيد الذي ركزت عليه منذ بداية الموسم".

وأكمل محمد صلاح: "سأبذل قصارى جهدي من أجل فريقي للفوز باللقب ونحن نسير في الاتجاه الصحيح، ولكن بالطبع هناك فرق تحاول اللحاق بنا، إنهم فرق جيدة للغاية، لذلك نحتاج فقط إلى البقاء مركزين ومتواضعين والعمل الجاد حتى نتمكن من تحقيق اللقب مرة أخرى".

وأتمّ البالغ من العمر 32 عاماً: "أنا فقط أحاول الاستمتاع بالمباراة، ولكي أكون منصفاً فقد شعرت بالإحباط بعض الشيء بسبب بعض الفرص التي أهدرتها اليوم (في المباراة)، في نهاية المطاف، جئت إلى هنا من أجل النتيجة، أريد أن يفوز الفريق وأريد أن أفعل شيئاً في المباراة، أنا سعيد أنني فعلت ذلك ولكنني دائماً متشوق للمزيد".