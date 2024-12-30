ميكالي يعلن رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ما السبب؟

نشر الاثنين ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر لفئة الشباب، رحيله عن منصبه، عبر حسابه على منصة إنستغرام، الاثنين.

وأوضح المدرب، البالغ من العمر 55 عامًا، أن الاتحاد المصري لكرة القدم أخبره بفسخ عقده، بسبب خلاف بينهما بشأن تخفيض قيمة العقد بين الطرفين.

وكان ميكالي مرتبطًا مع الاتحاد المصري بعقدٍ يمتد حتى عام 2028 وبعد دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس.

وأعرب روجيرو ميكالي عن شكره للشعب المصري بعد أن تلقى الدعم والمساندة منه خلال فترة عمله في البلاد.

في وقت سابق، أشرف ميكالي على تدريب منتخب "الفراعنة" تحت 23 عامًا في أولمبياد باريس، وحقق المركز الرابع في مسابقة كرة القدم للرجال.