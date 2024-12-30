ماذا نعلم عن المدرب الجديد لنادي ميلان الإيطالي؟

نشر الاثنين ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي ميلان الإيطالي عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، الاثنين، تعيين سيرجيو كونسيساو مديرًا فنيًا للفريق لعام ونصف، خلفًا لباولو فونسيكا.

وقال النادي الناشط في الدوري الإيطالي في بيان: "يعلن النادي أنه تمّ تعيين كونسيساو مدربًا لفريق الرجال حتى 30 يونيو/ حزيران 2026، يرحب النادي بسيرجيو وطاقمه، متمنيًا لهم رحلة مليئة بالنجاح والإنجازات".

ماذا نعلم عن المدرب الجديد لفريق "الروسونيري"؟

يبلغ البرتغالي من العمر 50 عامًا، إذ ولد في نوفمبر/ تشرين الثاني 1974، كان لاعبًا وينشط في خط المقدمة، قبل أن يعتزل لعبة كرة القدم في عام 2010.

درب أندية برتغالية عدّة، منها: أولهانينسي وأكاديميكا كويمبرا وسبورتينغ براغا وفيتوريا دي غيماريش وبورتو، كما أشرف على تدريب نادي نانت الفرنسي، ويفضّل تشكيل 1/3/2/4.

وحقق ألقاباً كثيرة، أبرزها: الدوري البرتغالي وكأس البرتغال وكأس السوبر البرتغالي.