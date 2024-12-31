خليجي 26.. لقطة بين عبدالله الحمدان ولاعب عُمان تخطف الأنظار

نشر الثلاثاء ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طُرد المنذر العلوي، لاعب المنتخب العُماني، خلال مواجهة المنتخب السعودي، الّتي احتضنها استاد جابر المبارك الحمد الصباح، الثلاثاء، في الدور ما قبل النهائي من بطولة كأس الخليج العربي.

وتلقى العلوي البطاقة الحمراء عند الدقيقة 35، بعد تدخله بقوة على لاعب المنافس، سالم الدوسري، مما تسبب في عرقلة الأخير.

وعند خروج المنذر العلوي من المستطيل الأخضر، توجه مهاجم منتخب "الأخضر"، عبدالله الحمدان، نحوه وحرص على دعمه ومواساته عقب طرده.

ونشر الحساب الرسمي لخليجي 26 على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) لقطة مصورة تظهر ما فعله الحمدان مع العلوي، ووصفها بـ "الروح الرياضية الرائعة".

وكان رفاق المنذر العلوي في المنتخب العُماني قد تغلّبوا على زملاء عبد الله الحمدان بهدفين لواحد، ليصلوا إلى نهائي البطولة المقامة في الأراضي الكويتية.