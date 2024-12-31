عُمان تبلغ نهائي "كأس الخليج العربي" على حساب السعودية

نشر الثلاثاء ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تغلّب المنتخب العُماني على نظيره السعودي بهدفين لواحد، في مباراة أقيمت على أرض استاد جابر المبارك الحمد الصباح، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي في بطولة كأس الخليج العربي.

شهد الشوط الأول حالة طرد على لاعب المنتخب العُماني، المنذر العلوي، لتصب أفضلية السيطرة على الكرة وصناعة الفرص بصالح منتخب "الأخضر"، إلا أنه عجز عن هزّ الشباك لتنتهي أول 45 دقيقة بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني ورغم النقص العددي عند المنتخب العُماني، نجح في تسجيل هدفين في مرمى المنتخب السعودي عن طريق أرشد العلوي وعلي البوسعيدي من ركلة ثابتة ومن تسديدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقتين 74 و85.

وقلص منتخب "الأخضر" الفارق إلى هدف عبر محمد كنو عند الدقيقة 87 من تسديدة خارج الصندوق، إلا أنه لم يتمكّن من تعديل النتيجة.

ووصل المنتخب العُماني لنهائي خليجي 26 المقام في الأراضي الكويتية، على أن يواجه الفائز من مباراة المنتخب الكويتي ومنافسه البحريني.