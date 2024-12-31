ماذا قدم رونالدو مع النصر بعد مرور عامين على انضمامه للفريق؟

نشر الثلاثاء ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مرّ عامان على إبرام نادي النصر السعودي لأكبر صفقة على مر تاريخه، عندما نجح في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوفه.

في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2022، ظفر فريق "العالمي" بخدمات البالغ من العمر 39 عاماً بعقدٍ يمتد لعامين ونصف، عقب مغادرته لأسوار مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ماذا قدم رونالدو مع نادي النصر؟

-شارك في 83 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 74 هدفاً وقدم 18 تمريرة حاسمة.

-حقق مع زملائه لقبا وحيدا، وهو كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال في عام 2023، كما نال جائزة الهداف في المسابقة.

-لم يظفر مع رفاقه بلقب دوري "روشن" السعودي، لكنه حقق جائزة أفضل لاعب وجائزة الحذاء الذهبي في المسابقة خلال موسم 2024/2023.

-خسر برفقة اللاعبين نهائي كأس السوبر السعودي في موسم 2024/2023.

-خلال مسيرته مع النادي، بات أكثر لاعب حول العالم تسجيلاً للأهداف بعد كسره حاجز الـ900 هدف.