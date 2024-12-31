يونس محمود يعلق على خروج السعودية من بطولة خليجي 26

نشر الثلاثاء ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق يونس محمود، مهاجم منتخب "أسود الرافدين" السابق والنائب الثاني للاتحاد العراقي لكرة القدم، على خروج المنتخب السعودي من بطولة كأس الخليج العربي.

وكان منتخب "الأخضر" خسر من نظيره العُماني بهدفين لواحد، في مباراة أقيمت على أرض استاد جابر المبارك الحمد الصباح، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من خليجي 26.

وانتهى مشوار المنتخب السعودي في البطولة المقامة على الأراضي الكويتية، في حين تأهل المنتخب العُماني إلى المباراة الختامية.

عقب المباراة، كتب يونس محمود عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "هارد لك للمنتخب السعودي وحظ اوفر في البطولات المقبلة ومبارك لمنتخب عُمان المجتهد".

في وقت سابق، انتقدت بعض الجماهير السعودية يونس محمود، إذ زعموا أنه سخر من إمكانيات منتخب بلادهم خلال ظهوره في مقابلة إعلامية، سبقت مباراة منتخب "الأخضر" ومنتخب "أسود الرافدين" والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 1/3، في دور المجموعات.