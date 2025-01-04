دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُوج المنتخب البحريني بلقب بطولة "كأس الخليج العربي"، بعد تغلّبه على نظيره العُماني بهدفين لواحد، في المباراة النهائية التي أقيمت على أرض استاد جابر الأحمد الدولي، السبت.

وكان المنتخب العُماني قد تقدم بالنتيجة أولاً عبر لاعبه عبد الرحمن المشيفري من كرة رأسية، عند الدقيقة 17.

وأحرز اللاعب محمد مرهون هدف التعادل لـ "الأحمر البحريني" من علامة الجزاء في الدقيقة 78، قبل أن يضيف المنتخب ذاته الهدف الثاني بخطأ من لاعب المنافس عند الدقيقة 80.

ويعد هذا اللقب هو الثاني للمنتخب البحريني على مر تاريخ مشاركاته في البطولة، فيما تجمد رصيد المنتخب العُماني عند لقبين.