دي بروين يُبدي غضبه من جماهير مانشستر سيتي.. ما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال كيفين دي بروين، متوسط ميدان مانشستر سيتي الإنجليزي، إن على الجماهير دعم ومساندة النادي الذي عانى من سوء النتائج في الآونة الأخيرة.

وبعد فوزين فقط في 8 مباريات خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حقق فريق "السيتيسينز" فوزاً على نظيره وست هام يونايتد بنتيجة 1/4، السبت، وضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة البريميرليغ.

عقب المباراة، تحدّث دي بروين لشبكة "Sky Sports" البريطانية: "لا أعرف لماذا كان الجمهور متوتراً، أستطيع أن أفهم أننا لسنا على المستوى المطلوب، لكن يتعين عليهم دعمنا لأننا بذلنا جهدا كبيراً وحققنا الفوز".

وأضاف: "لا أفهم ما يحدث، لقد بذل الفريق أقصى جهده، بالطبع يجب أن يكون المستوى أعلى، ونحن نتفهم ذلك".

حول تحسّن الأداء، قال في تصريحات أخرى نقلها الموقع الرسمي للنادي: "خطوة صغيرة، كانت هناك لحظات لعبنا فيها بشكل جيد وبعض أقل قليلاً لكننا كنا أفضل بكثير من مباراة ليستر سيتي الماضية، في النهاية فقدنا بعض الطاقة ولكن كان هناك بعض التحسن لذا لا بأس".

وتابع متوسط الميدان، قائلاً: "أنت تفهم قليلاً مدى صعوبة الأمر بالفعل، قال الناس إن السيتي يفوز طوال الوقت يجب أن يكون الأمر سهلاً، إنه ليس كذلك، إنه عمل شاق ونحن نعمل بجد للعودة إلى هذا المستوى، هذا كلّ ما يمكننا فعله".

وعن الشائعات المتداولة بشأن رحيله عن نادي مانشستر سيتي في الصيف المقبل، قال كيفين دي بروين: "لا أهتم، أنا فقط أحاول العودة إلى مستواي، أشعر أنني أتحسن كلّ أسبوع، أستطيع الركض لمدة 90 دقيقة الآن، كانا شهران غير مريحين مؤخراً بسبب الإصابة".