نشر الأحد ، 05 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رسالة تهنئة إلى ملك مملكة البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، بعد فوز منتخب بلاده بلقب "كأس الخليج العربي".

كان المنتخب البحريني قد نال لقب البطولة عقب فوزه على منافسه العُماني بهدفين لواحد، في المباراة النهائية الّتي أقيمت على أرض استاد جابر الأحمد الدولي، السبت.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأحد، إن ولي العهد أعرب في رسالته عن "أصدق التهاني لجلالة الملك حمد، وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لمملكة البحرين وشعبها الشقيق".

كما هنأ العاهل السعودي ونجله، الأمير محمد بن سلمان، أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد، الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، بمناسبة نجاح بلدهما في تنظيم منافسات "كأس الخليج العربي" بنسختها السادسة والعشرين.

وأوضحت وكالة "واس" أن الأمير محمد بن سلمان أعرب عن "أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لدولة الكويت وشعبها الشقيق".