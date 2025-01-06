ثلاثة لاعبين تنتهي عقودهم قريبًا.. تفاعل مع صورة نشرها صلاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر النجم المصري محمد صلاح عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، الاثنين، صورة من مباراة بين نادي ليفربول ومنافسه مانشستر يونايتد، التي أقيمت على أرض ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وضمّت الصورة صلاح وزميليه في فريق "الريدز"، فيرجيل فان دايك وترنت ألكساندر أرنولد.

وتفاعل متابعون مع تدوينة محمد صلاح، لكون الصورة تحتوي على 3 لاعبين تنتهي عقودهم مع النادي في ختام منافسات موسم 2025/2024.

قال أحد المتابعين: "قد يلعب وضع عقود اللاعبين الثلاثة دورًا في التأثير على النتائج على أرض الملعب إذ لم يتم حل الأمر قريبًا، إن إنتهاء عقود ثلاثة من أهم لاعبينا في غضون بضعة أشهر خلال فترة المنافسة على اللقب (لقب البريميرليغ)، هو إهمال لا يمكن تفسيره من جانب النادي"، وكتب آخر: "يارب تجددون".

في وقت سابق، أعرب صلاح (32 عامًا) عن شعوره بخيبة الأمل لعدم تلقيه عرض تجديد عقده مع النادي، موضّحًا أنه أقرب للخروج من البقاء داخل أسوار "أنفيلد".