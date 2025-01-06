نشر الاثنين ، 06 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دوّن محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، اسمه في سجل تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، إذ نجح في الانفراد بأرقام قياسية ومعادلة أرقام أخرى تعود للاعبين آخرين.

الأحد الماضي، تمكّن صلاح من التقدم على سلم ترتيب الهدّافيين التاريخيين لمسابقة البريميرليغ، بعد هزّه شباك نادي مانشستر يونايتد من علامة الجزاء، في مباراة بين "الريدز" و "الشياطين الحمر" انتهت بالتعادل 2/2.

وبَاتَ برصيد النجم المصري 175 هدفاً، وهو ذات رصيد النجم الفرنسي السابق تييري هنري.

نستعرض فيما يلي مقارنة بالأرقام بين محمد صلاح وهنري في الدوري الإنجليزي الممتاز:

صلاح

-لعب 282 مباراة، هزّ الشباك 175 مرة وقدم 82 تمريرة حاسمة.

-أصبح سابع هدّافي المسابقة تاريخياً، بالتساوي مع تييري هنري.

-حقق جائزة الحذاء الذهبي 3 مرات، في أعوام 2018 و2019 و2022.

-ظفر برفقة زملائه باللقب في موسم 2020/2019.

تييري هنري

-شارك في 258 مباراة، أحرز فيها 175 هدفاً وصنع 72 آخرين.

-يعتبر سابع هدّافي المسابقة تاريخياً، بالتساوي مع محمد صلاح.

-نال جائزة الحذاء الذهبي 4 مرات، في أعوام 2002 و2004 و2005 و2006.

-فاز مع رفاقه باللقب في موسمين 2002/2001 و2004/2003.