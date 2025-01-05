نشر الأحد ، 05 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل محمد صلاح هدفًا، ساعد من خلاله في تعادل نادي ليفربول مع نادي مانشستر يونايتد بنتيجة 2/2، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "أنفيلد"، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وجاء هدف النجم المصري، البالغ من العمر 32 عامًا، من علامة الجزاء عند الدقيقة 70 من زمن المباراة.

ووصل صلاح للمساهمة التهديفية رقم 31 في مسابقة البريميرليغ هذا الموسم 2025/2024، إذ أحرز 18 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة.

وبَاتَ محمد صلاح أول لاعب على مر تاريخ المسابقة يصل إلى هذا العدد من المساهمات التهديفية في أول 19 مباراة، متجاوزاً اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز الذي ساهم في تسجيل 30 هدفاً خلال موسم 2014/2013.