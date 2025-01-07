دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم نادي القادسية، عن سعادته بالعيش في المملكة العربية السعودية.

وكان أوباميانغ قد انضم للنادي الناشط في دوري "روشن" في يوليو/ تموز 2024، ويرتبط معه بعقدٍ حتى صيف 2026.

في حوار مع صحيفة "ذا أثلتيك"، قال اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا: "يعتقد الناس أن السعودية دولة مغلقة وفيها قيود صارمة، هذا هو الرأي هناك (في الغرب)، ولكن عندما تأتي إلى هنا، يكون الأمر مختلفًا تمامًا، العقلية منفتحة للغاية".

وحول ما يتعلق بقضية حقوق الإنسان ومعاملة المهاجرين والنساء ومجتمع المثلية الجنسية في المملكة، قال بيير إيميريك أوباميانغ: "لم أفكر في ذلك على الإطلاق، أنا حقًا أحب كرة القدم، وبينما أنا لاعب، سأفكر فقط في اللعبة، هذا كلّ شيء، عندما أعتزل، ربما سأفكر في أشياء مختلفة، لكن عندما اخترت المجيء إلى هنا، لم أفكر في هذه الأمور".

وعند سؤاله عن الرد المتوقع من مجتمع المثلية الجنسية على تصريحه، قال: "أستطيع أن أفهم كيف يرون الحياة، يمكنهم أن يكون لهم رأيهم، ولكن أنا أيضًا لدي رأيي، خياري يتعلق بكرة القدم فقط، وليس بالمواقف السياسية، لم أرَ أي شيء يصدمني لكي أقول إن المجيء إلى هنا كان خطأً".

وأكد أوباميانغ أنه هناك "مجال للتحسن" في كرة القدم السعودية من حيث المستوى الفني والجانب الاحترافي، موضّحًا أن الطقس الحار كان له "تأثير على الحضور الجماهيري وإيقاع المباريات".

وشارك المهاجم الغابوني في 13 مباراة مع نادي القادسية بمختلف مسابقات الموسم الجاري، أحرز خلالها 7 أهداف.