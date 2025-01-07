Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.ألمح إلى إمكانية عودته للعب مع ميسي وسواريز واتفق مع تصريح رونالدو.. إليك ما قاله نيمار لـCNN - CNN Arabic

ألمح إلى إمكانية عودته للعب مع ميسي وسواريز واتفق مع تصريح رونالدو.. إليك ما قاله نيمار لـCNN

رياضة
نشر
5 min قراءة
ألمح إلى إمكانية اللعب مع ميسي وسواريز مجدداً واتفق مع تصريح رونالدو.. إليك ما قاله نيمار لـCNN
Credit: Yasser Bakhsh/Getty Images

(CNN)-- تصدر خط هجوم برشلونة الإسباني، الذي تكون من الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار دا سيلفا، المشهد في النادي لمدة 3 مواسم.

خلال تشكيل حقبة من النجاح غير المسبوق، نجح الثلاثي، الذي يشتهر بمسمى "MSN"، بتسجيل 364 هدفًا وتقديم 173 تمريرة حاسمة فيما بينهم، بما في ذلك تحقيق الثلاثية في موسمهم الأول معًا.

كان انتقال نيمار إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل رسوم مالية قياسية في عام 2017، بمثابة نهاية لهذه القوة الهجومية.

وبقي ميسي وسواريز معًا لمدة 3 مواسم أخرى، قبل أن يغادر المهاجم الأوروغواياني إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، ثمّ اجتمعا مجددًا في عام 2024 في صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، في حين يلعب نيمار دا سيلفا مع نادي الهلال السعودي في الوقت الحالي.

وألمح نيمار، على هامش تواجده في حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" في دبي الإماراتية، إلى إمكانية لعبه مجددًا مع ليونيل ميسي ولويس سواريز.

قال نيمار دا سيلفا لـ CNN Sport: "من الواضح أن اللعب مرة أخرى مع ميسي وسواريز سيكون أمرًا لا يصدق".

وأضاف: "إنهم أصدقائي، ما زلنا نتحدث مع بعضنا البعض، سيكون من المثير للاهتمام إحياء هذا الثلاثي، أنا سعيد مع نادي الهلال، وأنا سعيد في السعودية، لكن من يدري، كرة القدم مليئة بالمفاجآت".

وتابع البرازيلي: "عندما ظهرت أنباء رحيلي عن نادي باريس سان جيرمان، تمّ إغلاق باب الانتقالات في الولايات المتحدة، لذلك لم يكن لدي خيار الانتقال للدوري الأمريكي".

وأكمل نيمار: "المشروع الذي عرضوه عليّ (في السعودية)، كان جيدًا جدًا، ليس فقط بالنسبة لي ولكن أيضًا لعائلتي، لذلك كان الذهاب إلى السعودية هو الخيار الأفضل".

وهناك احتمال أن يجتمع الثلاثي مرة أخرى على الأراضي الأمريكية في عام 2026، إذ يسعى كل واحد منهم إلى قيادة منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم.

"إنها فرصتي الأخيرة"

أبدى نيمار دا سيلفا ثقته في أن زملائه في منتخب البرازيل، تحت قيادة المدرب دوريفال جونيور، قادرون على تجاوز الصعوبات الحالية التي يواجهها "السامبا"، والوصول لنهائيات المونديال المقبل.

قال نيمار، الغائب عن صفوف منتخب بلاده منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بسبب الإصابة: "لدي ثقة كبيرة في الفريق، وفي اللاعبين الناشئين، الذين ما زالوا صغارًا، إنه فريق شاب، اليوم، لسنا في الوضع الذي نرغب في أن نكون فيه".

وأردف: "أعتقد أننا معًا يمكننا تحقيق شيء كبير جدًا، لدينا عام أو عام ونصف للعمل، للقيام بالأمور الصحيحة للوصول إلى كأس العالم".

وأكمل البرازيلي: "سأحاول أن أكون مع منتخبي، سأفعل كل ما بوسعي لأكون جزءًا من المنتخب الوطني، أعلم أن هذه هي كأس العالم الأخيرة لي، وأعلم أن هذه هي فرصتي الأخيرة، وسأفعل كل ما بوسعي للعب فيها".

مشروع سعودي

ويأتي انضمام نيمار إلى فريق "الأزرق الهلالي" في صيف 2023 على خطى نجوم عالميين مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، اللذين انضما إلى ناديي النصر والاتحاد على التوالي.

وبعد الاستثمار الكبير الذي خصصته الدولة للرياضة، بَاتَ الدوري السعودي واحدًا من أبرز المسابقات في العالم.

واتفق نيمار دا سيلفا مع تصريح رونالدو، الذي جاء فيه أن الدوري السعودي "أفضل" من نظيره الفرنسي.

قال نيمار: "مستوى الدوري السعودي للمحترفين في ارتفاع، ومن وجهة نظري فهو أفضل من الدوري الفرنسي، ولكن للدوري الفرنسي إيجابيات وقوي للغاية قد لعبتُ فيه وأعرف ذلك جيدًا".

وأضاف: "اليوم، أصبح اللاعبون في الدوري السعودي أفضل، لقد فاجأتني السعودية بطريقة إيجابية، الناس، والبلد، والمدن، والثقافة، أعتقد أنها دولة تنمو باستمرار، كما ستستضيف كأس العالم في عام 2034، وهو ما أعتقد أنه سيكون مذهلاً".

"كنتُ صبيًا.. واليوم أنا رجل"

وعمّا إذا كان راضيًا عن مسيرته، قال نيمار دا سيلفا: "لقد تغيّرت أشياء كثيرة، كنت صبيًا، واليوم أنا رجل، واليوم لدي عائلة وأبناء، لقد تعلمتُ الكثير على مر السنين، وواجهت الكثير من الصعوبات، لكنني تمكنت من التغلب عليها جميعًا، لقد حققتُ أكثر بكثير مما كنت أتمنى".

وأتمّ البرازيلي: "أنا سعيد للغاية بمسيرتي المهنية، وبالأشياء التي قمتُ بها، وبالأماكن التي لعبت بها، من الواضح أنك تفكر في ما كان بوسعك القيام به هنا وهناك، لكن كل هذا جزء من كرة القدم، لن تفوز أبدًا بكل الألقاب، أنا سعيد للغاية بكل ما قمت به حتّى الآن".

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.