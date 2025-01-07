(CNN)-- تصدر خط هجوم برشلونة الإسباني، الذي تكون من الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار دا سيلفا، المشهد في النادي لمدة 3 مواسم.

خلال تشكيل حقبة من النجاح غير المسبوق، نجح الثلاثي، الذي يشتهر بمسمى "MSN"، بتسجيل 364 هدفًا وتقديم 173 تمريرة حاسمة فيما بينهم، بما في ذلك تحقيق الثلاثية في موسمهم الأول معًا.

كان انتقال نيمار إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل رسوم مالية قياسية في عام 2017، بمثابة نهاية لهذه القوة الهجومية.

وبقي ميسي وسواريز معًا لمدة 3 مواسم أخرى، قبل أن يغادر المهاجم الأوروغواياني إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، ثمّ اجتمعا مجددًا في عام 2024 في صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، في حين يلعب نيمار دا سيلفا مع نادي الهلال السعودي في الوقت الحالي.

وألمح نيمار، على هامش تواجده في حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" في دبي الإماراتية، إلى إمكانية لعبه مجددًا مع ليونيل ميسي ولويس سواريز.

قال نيمار دا سيلفا لـ CNN Sport: "من الواضح أن اللعب مرة أخرى مع ميسي وسواريز سيكون أمرًا لا يصدق".

وأضاف: "إنهم أصدقائي، ما زلنا نتحدث مع بعضنا البعض، سيكون من المثير للاهتمام إحياء هذا الثلاثي، أنا سعيد مع نادي الهلال، وأنا سعيد في السعودية، لكن من يدري، كرة القدم مليئة بالمفاجآت".

وتابع البرازيلي: "عندما ظهرت أنباء رحيلي عن نادي باريس سان جيرمان، تمّ إغلاق باب الانتقالات في الولايات المتحدة، لذلك لم يكن لدي خيار الانتقال للدوري الأمريكي".

وأكمل نيمار: "المشروع الذي عرضوه عليّ (في السعودية)، كان جيدًا جدًا، ليس فقط بالنسبة لي ولكن أيضًا لعائلتي، لذلك كان الذهاب إلى السعودية هو الخيار الأفضل".

وهناك احتمال أن يجتمع الثلاثي مرة أخرى على الأراضي الأمريكية في عام 2026، إذ يسعى كل واحد منهم إلى قيادة منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم.

"إنها فرصتي الأخيرة"

أبدى نيمار دا سيلفا ثقته في أن زملائه في منتخب البرازيل، تحت قيادة المدرب دوريفال جونيور، قادرون على تجاوز الصعوبات الحالية التي يواجهها "السامبا"، والوصول لنهائيات المونديال المقبل.

قال نيمار، الغائب عن صفوف منتخب بلاده منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بسبب الإصابة: "لدي ثقة كبيرة في الفريق، وفي اللاعبين الناشئين، الذين ما زالوا صغارًا، إنه فريق شاب، اليوم، لسنا في الوضع الذي نرغب في أن نكون فيه".

وأردف: "أعتقد أننا معًا يمكننا تحقيق شيء كبير جدًا، لدينا عام أو عام ونصف للعمل، للقيام بالأمور الصحيحة للوصول إلى كأس العالم".

وأكمل البرازيلي: "سأحاول أن أكون مع منتخبي، سأفعل كل ما بوسعي لأكون جزءًا من المنتخب الوطني، أعلم أن هذه هي كأس العالم الأخيرة لي، وأعلم أن هذه هي فرصتي الأخيرة، وسأفعل كل ما بوسعي للعب فيها".



مشروع سعودي

ويأتي انضمام نيمار إلى فريق "الأزرق الهلالي" في صيف 2023 على خطى نجوم عالميين مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، اللذين انضما إلى ناديي النصر والاتحاد على التوالي.

وبعد الاستثمار الكبير الذي خصصته الدولة للرياضة، بَاتَ الدوري السعودي واحدًا من أبرز المسابقات في العالم.

واتفق نيمار دا سيلفا مع تصريح رونالدو، الذي جاء فيه أن الدوري السعودي "أفضل" من نظيره الفرنسي.

قال نيمار: "مستوى الدوري السعودي للمحترفين في ارتفاع، ومن وجهة نظري فهو أفضل من الدوري الفرنسي، ولكن للدوري الفرنسي إيجابيات وقوي للغاية قد لعبتُ فيه وأعرف ذلك جيدًا".

وأضاف: "اليوم، أصبح اللاعبون في الدوري السعودي أفضل، لقد فاجأتني السعودية بطريقة إيجابية، الناس، والبلد، والمدن، والثقافة، أعتقد أنها دولة تنمو باستمرار، كما ستستضيف كأس العالم في عام 2034، وهو ما أعتقد أنه سيكون مذهلاً".

"كنتُ صبيًا.. واليوم أنا رجل"

وعمّا إذا كان راضيًا عن مسيرته، قال نيمار دا سيلفا: "لقد تغيّرت أشياء كثيرة، كنت صبيًا، واليوم أنا رجل، واليوم لدي عائلة وأبناء، لقد تعلمتُ الكثير على مر السنين، وواجهت الكثير من الصعوبات، لكنني تمكنت من التغلب عليها جميعًا، لقد حققتُ أكثر بكثير مما كنت أتمنى".

وأتمّ البرازيلي: "أنا سعيد للغاية بمسيرتي المهنية، وبالأشياء التي قمتُ بها، وبالأماكن التي لعبت بها، من الواضح أنك تفكر في ما كان بوسعك القيام به هنا وهناك، لكن كل هذا جزء من كرة القدم، لن تفوز أبدًا بكل الألقاب، أنا سعيد للغاية بكل ما قمت به حتّى الآن".