دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد على خسارة نادي الهلال من نظيره الاتحاد بركلات الترجيح بنتيجة 1/3، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2/2، في مباراة أقيمت على أرض ملعب المملكة أرينا، الثلاثاء، ضمن الدور ربع النهائي من كأس الملك.

وقال الأمير السعودي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، الأربعاء: "مبروك للإتحاد تأهله لنصف نهائي كأس مولاي خادم الحرمين الشريفين، كلاسيكو كبير حُسم بركلات الترجيح، وكلا الفريقين الكبيرين الهلال والإتحاد كانا يستحقان الفوز وفاز الإتحاد، سبق وقلت أن الهلال تضرر من ذهاب سعود عبدالحميد لروما -أسأل الله له التوفيق- سعود لم يكمل عقده وذهب قبل نهايته بستة شهور".

وأضاف: "سعود لاعب سعودي مميز هو الأفضل كظهير في آسيا و كان يلعب أساسياً بشكل دائم مع الهلال واضطر الهلال لتعويضه بلاعب أجنبي ( كانسيللو )، وكان بالإمكان أن تستغل خانة كانسيلو بجناح يعوض غياب الدور المميز والمؤثر الذي كان يقوم به ميشيل في الموسم الماضي، وهذا الدور لم يعوضه أحد هذا الموسم".

وتابع عبدالرحمن بن مساعد: "لمن يقول أن انتقال سعود هو في صالح الكرة السعودية أقول هذا صحيح، ولكن ستة شهور يكمل بها سعود عقده مع الهلال ويختمه بالمشاركة مع الهلال في كأس العالم للأندية وهي بطولة ستكون محط الأنظار، هذا الأمر كان سيتيح لسعود الإحتراف خارجياً وربما في نادي أكبر من روما".

وأكمل: "6 شهور لم لكن لتؤثر في مستقبل سعود سلباً ولا في مصلحة الكرة السعودية، ولكنها للأسف أضرّت بالهلال وأضعفت من قوته وتزامن هذا مع أن منافسيه أصبحوا أكثر قوة من الموسم الماضي".

وتوقع الأمير السعودي عدم قدرة فريق "الأزرق الهلالي" على بلوغ الدور الثاني في كأس العالم للأندية 2025، إذ قال: "الهلال رغم هذا بوضعه الحالي قادر على المنافسة على الدوري وبطولة آسيا ولكنه- بالوضع الحالي- لن يقدم ما يأمله محبوه في كأس العالم ولا أظنه يستطيع التأهل الى مرحلة ما بعد المجموعات، استباقاً لمن سيعلق ويقول أنك تتكلم كمشجع هلالي..نعم أتكلم كمشجع هلالي".