ديشان يحدد موعد رحيله عن تدريب منتخب فرنسا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن رحيله من منصبه بعد نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال ديشان لقناة "TF 1" الفرنسية: "في عام 2026 سينتهي الأمر، هذا واضح للغاية في ذهني، لقد أمضيت وقتي، بنفس الرغبة والشغف للحفاظ على منتخب فرنسا على أعلى مستوى"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "يجب أن يكون المرء قادراً على قول: توقف، فهناك حياة بعد هذا، والأهم بالنسبة لمنتخب فرنسا هو أن يظل في القمة كما كان لسنوات عديدة".

ويرتبط ديدييه ديشان، البالغ من العمر 56 عاماً، بعقدٍ مع منتخب "الديوك" حتى عام 2026.

كان ديشان قد تولى منصبه في صيف 2012، وقاد منتخب فرنسا للوصول للدور ربع النهائي في مونديال 2014 وتحقيق اللقب في 2018 والوصول للنهائي في 2022.

ديدييه ديشان، هو واحد من بين ثلاثة رجال فقط نجحوا بالظفر بلقب كأس العالم كلاعب وكمدرب.