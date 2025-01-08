دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفوّق نادي الاتحاد على منافسه الهلال بركلات الترجيح بنتيجة 1/3، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2/2، في مباراة أقيمت على أرض ملعب المملكة أرينا، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الملك السعودي.

وكانت أول 90 دقيقة انتهت بالتعادل 1/1، لتذهب المباراة إلى شوطين إضافيين، اللذين شهدا تسجيل كلّ فريق هدفاً لتصبح النتيجة 2/2، قبل أن يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي ابتسمت لـ "النمور".

وسجّل هدفي نادي الاتحاد كريم بنزيما في الدقيقتين 63 و114، فيما أحرز هدفي "الأزرق الهلالي" كلّ من سالم الدوسري وماركوس ليوناردو عند الدقيقتين 72 و101.

وأشاد مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) بأداء المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 37 عاماً، بعد أن ساعد في حسم الكلاسيكو لصالح "النمور" وبلوغ الدور نصف النهائي.