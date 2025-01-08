دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق كريم بنزيما على تفوق نادي الاتحاد على منافسه الهلال بركلات الترجيح بنتيجة 1/3، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2/2، في مباراة احتضنها ملعب المملكة أرينا، الثلاثاء، ضمن الدور ربع النهائي من كأس الملك السعودي.

وكان بنزيما (37 عاماً) قد سجّل هدفي فريق "النمور" عند الدقيقتين 63 و114، ليساهم في بلوغ الدور ما قبل النهائي.

وعقب المباراة، قال المهاجم الفرنسي لقناة "SSC" السعودية: "لقد كانت مباراة جيدة جداً، أعتقد أننا عملنا كثيراً، وقدمنا مجهوداً وأداءً رائعاً أمام خصم قوي للغاية وصعب المراس، نحن نعلم أنه أمام الهلال إذا لم تقدم كلّ ما لديك لن تفوز، ونحن لم نستسلم أبداً، لم نلعب من أجل الدفاع بل حاولنا أن نستمتع بالمباراة، وكنا مستعدين للقتال منذ البداية وحتّى النهاية، ولهذا نادي الاتحاد متميز".

وأضاف: "نحن لدينا الآن فريق متكامل، الكثير من اللاعبين في حالة جيدة، الجميع يكافح من أجل الجميع، حتّى في دكة البدلاء هناك لاعبين جيدين والمدرب جيد وكذلك الإدارة جيدة، كلّ شيء لدينا جيد في هذا المشروع، أعد الجماهير أننا سنقاتل في كلّ مباراة من أجل الفوز، هذا ما أعد به، وبعد ذلك سنتحدث".

كما نشر كريم بنزيما عبر حسابه على منصة إنستغرام لقطات مصورة من المباراة، وعلّق باللغة العربية، قائلاً: "يا الإتي ما شاء الله".