نشر الجمعة ، 10 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حضر الفرنسي كريم بنزيما مباراة بين نادي ريال مدريد ونظيره ريال مايوركا، التي انتهت بفوز "الميرنغي" بثلاثية نظيفة، الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر الإسباني.

وعند ظهوره على شاشة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وجّهت جماهير نادي ريال مدريد التحية لبنزيما، قبل أن يبادلهم اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً التحية.

وسبق وأن لعب كريم بنزيما مع "الميرنغي" بين عامي 2009 و2023، وحقق معه عدداً من الإنجازات الفردية، منها الكرة الذهبية ولقب الدوري الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا ولقب كأس العالم للأندية.

وعلّق حساب نادي اتحاد جدة السعودي في منصة "إكس" (تويتر سابقاً) على لقطة التحية المتبادلة بين لاعبه الحالي بنزيما ومشجعي نادي ريال مدريد، قائلاً: "‏حي ذا الشـوف".

وكان بنزيما ارتدى قميص "النمور" في صيف 2023، ومنذ ذلك الحين سجّل 25 هدفاً وصنع 11 آخرين.