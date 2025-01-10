موعد نهائي كأس السوبر بين ريال مدريد وبرشلونة في السعودية

نشر الخميس ، 09 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي ريال مدريد على منافسه ريال مايوركا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر الإسباني، المقامة في أراضي المملكة العربية السعودية.

وجاءت أهداف فريق "الميرنغي" عن طريق جود بيلينغهام وبخطأ من لاعب المنافس ورودريغو، عند الدقائق 63 و90+ و90+.

وضرب ريال مدريد موعداً مع غريمه التقليدي، "الفريق الكتالوني"، في المباراة النهائية من المسابقة.

وستقام المباراة في أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، عند الساعة الحادية عشر مساءً (بتوقيت دبي)، الأحد المقبل، الموافق 12 يناير/ كانون الثاني.